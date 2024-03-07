Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı mühürlendi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı mühürlendi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı mühürlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde Z.B. tarafından ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağının 4 Aralık 2020'de mühürlendiği tespit edildi.
Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.
Şüpheli Z.B. hakkında "mühür bozma" suçundan adli işlem uygulandı, TTK ekipleri tarafından ise idari işlem başlatıldı.
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