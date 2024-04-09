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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:38
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hacıbektaşoğlu, mesajında, bu kutlu ayın getirdiği huzur ve bereketi, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

        Ramazan ayının sadece oruçla sınırlı kalmayan sabır, merhamet, hoşgörü ve paylaşım gibi değerleri hissettiren önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "Birbirimize karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, kardeşlik duygularımızı güçlendirmek ramazanın öğretilerinden sadece birkaçıdır." ifadesini kullandı.

        Hacıbektaşoğlu, bayramın, bu manevi yolculuğun doruğa çıktığı, komşular arasındaki dayanışmanın arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, toplumun bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği, sevgi ve paylaşımın en yoğun hissedildiği zamanlardan biri olduğunu kaydetti.

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