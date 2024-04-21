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        Silahla vurulmuş haldeyken doğum yapan köpek tedavi altına alındı

        Bartın'da vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş haldeyken doğum yapan sahipsiz köpek, Zonguldak'ta acil operasyonla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:20
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        Silahla vurulmuş haldeyken doğum yapan köpek tedavi altına alındı
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        Bartın'da vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş haldeyken doğum yapan sahipsiz köpek, Zonguldak'ta acil operasyonla kurtarıldı.

        Bartın'ın Mugada sahilinde yaralı haldeki sahipsiz köpek ile 5 yavrusunu gören Seda Mercan, anne ve yavrularını özel veteriner kliniğine götürdü. Buradaki kontrollerde, omurilik ve ayaklarında çok sayıda saçma tespit edilen anne köpeğin vurulduktan sonra doğum yaptığı anlaşıldı.

        Bartın'daki klinikte yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından saçmalar çıkarıldı. Bir hafta fizik tedavi uygulanmasına rağmen bir bacağı felç kalan köpeğin, sağ arka bacağı ile kuyruğu ampute edildi.

        Yavrularından birini kaybeden anne köpeğin lazer yöntemi ve yürütme egzersizleriyle tedavisi sürüyor.

        - "Genel durumunu takip ediyoruz"

        Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, gazetecilere, köpeğin geldiğinde durumunun kötü olduğunu belirterek, röntgen çekiminde yakın mesafeden kurşunlanma sonucu omurilik içinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçmaların bulunduğunu belirlediklerini anlattı.

        Omuriliğin içindeki saçmaların sinire baskı yapması sonucu arka bacakların felç kalma riskini önlemek amacıyla köpeği acil ameliyata aldıklarını aktaran Alkan, "Omuriliğin içindeki kurşunu çıkardık. Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık ama bir ayağının felç olduğunu gördük. Bir ayağında hiç his yoktu. O ayakla kuyruğunu ampütasyona karar verdik. Ayak ve kuyruğun ampütasyonunu yaptık. Diğer ayağında da fizik tedavisinde lazer ve yürütme egzersizlerini yapıyoruz." diye konuştu.

        Alkan, köpeğin ilk geldiği duruma göre daha iyi olduğundan bahsederek, "Yine de uzun bir dönem tedavi görmesi gerekecek. Yavruların sağlığı çok iyi, sadece birini kaybettik. O da muhtemelen aldığı kurşundan kaynaklı olabilir. Genel durumunu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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