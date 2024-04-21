Zonguldak'ta iki ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

İtfaiye erlerince yaklaşık 3 saat süren müdahaleyle söndürülen yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, bir evin çatısı ile ahırı hasar gördü.

Ekiplerin alevlerin başka evlere sıçramaması için çaba sarf ettiği müdahale sırasında jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Kozlu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, bir evin çatısı ile ahırında hasar oluştu.

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