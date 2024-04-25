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        Zonguldak'ta yaşlı kadının bileğine sıkışan bileziği itfaiye çıkardı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı kadının bileğine sıkışan bilezik, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:29
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        Zonguldak'ta yaşlı kadının bileğine sıkışan bileziği itfaiye çıkardı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı kadının bileğine sıkışan bilezik, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan gözleri görmeyen 88 yaşındaki yatalak hasta Müyesser Şahin, bileğinde takılı bileziği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

        Eve giden ekipler, sıkışan bileziği keserek çıkardı.

        Yaşlı kadın, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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