Zonguldak'ta yaşlı kadının bileğine sıkışan bileziği itfaiye çıkardı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı kadının bileğine sıkışan bilezik, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı kadının bileğine sıkışan bilezik, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan gözleri görmeyen 88 yaşındaki yatalak hasta Müyesser Şahin, bileğinde takılı bileziği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Eve giden ekipler, sıkışan bileziği keserek çıkardı.
Yaşlı kadın, ekiplere teşekkür etti.
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