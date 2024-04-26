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        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta Devrek Belediyesini ziyaret etti

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta Devrek Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:27
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        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta Devrek Belediyesini ziyaret etti
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta Devrek Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Tunç'u belediye binası önünde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, protokol üyeleri ve partililer karşıladı.

        Belediye girişinde çalışanları selamlayan Tunç, daha sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Devrek Belediye Başkanı seçilen Özcan Ulupınar'ın makamına geçti.

        Ziyarette konuşan Tunç, Devrek'in, Zonguldak'ın en önemli ve büyük ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

        Ulupınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Tunç, Ulupınar'ın, Devrek'te daha önce belediye başkanlığı yaptığını, belediyecilik tecrübesinin olduğunu kaydetti.

        Tunç, Ulupınar'ın milletvekilliği yaptığı dönemde de parlamentoda beraber görev aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Parlamentodaki görevden sonra, küçük bir aradan sonra tekrar Devrekliler, onu yine belediye başkanı seçtiler. Kaldığı yerden, 'Yeniden Devrek.' diyerek Devrek'te o geçtiğimiz dönemdeki kayıp yılları inşallah telafi ederek güzel hizmetlere tekrar vesile olacak. Bizler de gerçekleştireceği projelerde, Devrek için yapacağı hizmetlerde, çalışmalarda, yatırımlarda hükümet olarak daima kendisinin arkasında olacağız. Devrek'in gelişmesi, kalkınması için, Devrek'te yapılması gerekenlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için bizler de ona her zaman destek olacağız."

        Tüm imkanları Devrek'e taşıyarak güzel hizmetlere vesile olacaklarını vurgulayan Tunç, "Yoğun bir seçim çalışması gerçekleştirdiniz. Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Burada ilk seçim bürosunu sizlerle beraber açmıştık. Büyük bir heyecan vardı zaten. Belliydi Özcan Bey'in burada bunu tekrar başarabileceği. Devrek halkına da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların güvenine layık olabilmek için hep beraber el birliğiyle çalışırız." ifadelerini kullandı.

        - "Tecrübemiz var, ekibimiz iyi"

        Belediye Başkanı Ulupınar da ziyaretlerinden dolayı Tunç'a teşekkür ederek, belediyenin durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Önceki görev döneminde tüm araç gereci yenilediklerini dile getiren Ulupınar, "O zaman da çok ciddi borçlar vardı. Düzeltmiştik. Maalesef yine bir enkaz olarak hurdalarla bizi karşıladılar." dedi.

        Ulupınar, mazeret üretmeyeceklerini belirterek, "Allah nasip ederse sizin de dediğiniz gibi Valimizin, Kaymakamımızın, sizlerin, hükümetimizin desteğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. Tecrübemiz var, ekibimiz iyi." diye konuştu.

        Bakan Tunç, daha sonra ziyaretlerde bulunmak üzere Bartın'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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