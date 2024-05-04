Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta veterinerin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi tedaviye alındı

        Zonguldak'ta veteriner kliniğinin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta veterinerin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta veteriner kliniğinin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi, tedaviye alındı.

        Kent merkezindeki özel bir veteriner kliniğinde görev yapan Suat Olucak ile hayvansever Seda Mercan, içeride sohbet ederken bir kedinin kliniğin kapısına geldiğini gördü.

        Aç olabileceğini düşünerek kediyi içeri alarak seven Olucak, verdikleri mamayı yemeyen kedinin kafasının sağa doğru eğik olduğunu fark etti.

        Kediyi muayene eden Olucak, sağ kulağında kanamalı tümör olduğunu tespit etti.

        Tedavi altına alınan kedinin, kliniğe geldiği anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Bizim misafirimiz olmayı seçti"

        Kedinin tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Fatih Yaman, gazetecilere, kedinin kulağında polip (küçük yapıya sahip tümör) olduğunu söyledi.

        Polipin cerrahi yolla uzaklaştırılması gerektiğini aktaran Yaman, "İlk amacımız tedaviye bununla başlamak. Tedavimiz olumlu sonuç verirse başka operasyona gerek kalmadan kedimiz sağlıklı şekilde hayatına devam eder. Tedavisine kliniğimizde devam edilecek. Bizim misafirimiz olmayı seçti. Biz de misafirperverliğimizi ona göstermek istedik. Kendi ayaklarıyla kliniğimize geldi. Şu anda genel durumu iyi. En yakın zamanda sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

        Kedinin hastalığın etkisiyle beraber kafasında yamukluk olduğunu fark ettiklerini anlatan Yaman, şunları kaydetti:

        "Bu da bizim karşılaştığımız durumlar. Hayvanın sağ kulağında bir sıkıntı vardır, sağ kulağını yana yatırarak bize sağ kulağında bir sıkıntı olduğunu beden diliyle aktarmaya çalışır. Bu şekilde kliniğimize geldi. Veteriner hekimimiz Suat Olucak'ın bunu fark edip onu muayene ederek teşhisi koydu."

        Yaman, kedinin iyileşme döneminin 2-3 hafta içerisinde tamamlanacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.

        Hayvansever Seda Mercan da kediyi kliniğin önünde tesadüfen gördüklerini belirterek, "Acıktığını düşündük, yemek vermek istedik. İçeriye geldi, mamayı yemedi. Kafası yana yatıktı, çok ilginçti. Kulağında bir problem var diye düşündük. Veteriner hekimimiz muayeneden sonra kulağında tümör olduğunu söyledi. Çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta 8 ölümlü maden ocağı kazası davasında dosyaları birleştirilen...
        Zonguldak'ta 8 ölümlü maden ocağı kazası davasında dosyaları birleştirilen...
        Savcı, 8 işçinin öldüğü maden faciasında 3 sanığa ceza, 6 üst düzey yönetic...
        Savcı, 8 işçinin öldüğü maden faciasında 3 sanığa ceza, 6 üst düzey yönetic...
        Üniversitelilerin tarlada yetiştirdiği ürünler kafedeki satışlarla burs kay...
        Üniversitelilerin tarlada yetiştirdiği ürünler kafedeki satışlarla burs kay...
        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (3)
        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (3)
        Zonguldak'ta eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba süslü düzenek...
        Zonguldak'ta eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba süslü düzenek...
        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (2)
        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (2)