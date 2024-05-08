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        Zonguldak'ta yük treninin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür yüklü trenin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:57
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        Zonguldak'ta yük treninin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür yüklü trenin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Sahil yolu mevkisindeki demir yolunda yürüyen bir kadına kömür taşıyan yük treni çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra yakınlarının haber alamadığı demans hastası Şükran Bayhan olduğu anlaşıldı.

        Cenaze, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen Bayhan'ın oğlu Cankurt Bayhan, üzüntü yaşadı. Bayhan'ın, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmenlik yaptığı ve hasta annesine bakabilmek için tayin istediği öğrenildi.

        Makinistin ifadesine başvuran ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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