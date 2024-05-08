Zonguldak'ta yük treninin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen Bayhan'ın oğlu Cankurt Bayhan, üzüntü yaşadı. Bayhan'ın, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmenlik yaptığı ve hasta annesine bakabilmek için tayin istediği öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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