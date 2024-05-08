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        Zonguldak'ta balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:14
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        Zonguldak'ta balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kepez Mahallesi Gaziler Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ikamet eden Eren U, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eren U, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eren U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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