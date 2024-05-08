Zonguldak'ta balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eren U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kepez Mahallesi Gaziler Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ikamet eden Eren U, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

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