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        Zonguldak'ta şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:05
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        Zonguldak'ta şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

        Necati Yiğit'in (65) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Mollabey köyü Karacallı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Alaplı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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