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        Zonguldak'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:13
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        Zonguldak'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Halis D'nin (64) kullandığı 14 BC 745 plakalı traktör, Özyurt köyündeki ormanlık alana devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Halis D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Halis D'nin cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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