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        Zonguldak'ta 2 kişinin öldüğü trafik kazası davasında sanık hapse çarptırıldı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuksuz sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:45
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        Zonguldak'ta 2 kişinin öldüğü trafik kazası davasında sanık hapse çarptırıldı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuksuz sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ölenlerin yakınları ve sanık katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Kazada yaşamını yitiren Muhammed Ali Arslan'ın ailesinin avukatı, sanığın tam kusurlu oluşu, olayın oluş şekli, iki kişinin vefat etmiş olması dikkate alınarak olası kast veya bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını, alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

        Sanık avukatı da müvekkilinin beraatını talep ederek, mahkeme aksi kanaatteyse lehe hükümlerin uygulanmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ş.G'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan takdiri indirimle birlikte 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Sanığın yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

        - Olay

        Ş.G'nin kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobil ile AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, 21 Ağustos 2023'te Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpışmıştı. Kazada sürücü Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralanmıştı.

        Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Arslan, memleketi Bartın'da toprağa verilmişti. 3 ay yoğun bakımda kalan Katıoğlu ise 21 Kasım 2023'te hayatını kaybetmişti.

        Ş.G. hakkında hazırlanan iddianamede, "taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açılmış, bu süreçte Katıoğlu'nun da hayatını kaybetmesi üzerine dosyalar birleştirilmişti.

        Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi, atılı suçun taksirli suç olmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğini dikkate alarak sanığın 14 Mart'ta tahliyesine karar vermişti.

        Dosya kapsamında sürücünün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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