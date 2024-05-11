Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kolu kıyma makinesine sıkışan kişi ameliyata alındı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağ kolu kıyma makinesine sıkışan kişi, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kolu kıyma makinesine sıkışan kişi ameliyata alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağ kolu kıyma makinesine sıkışan kişi, tedaviye alındı.

        Atatürk Caddesi'ndeki markette çalışan Mustafa Ç'nin (23) sağ kolu, kıyma makinesine sıkıştı.

        Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kolu makineden kurtarılamayan Mustafa Ç, makineyle sedyeye alındı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç, ameliyata alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Kansere yakalanmasına rağmen dünyaya getirdiği oğlunu tiyatro sahnesinde de...
        Kansere yakalanmasına rağmen dünyaya getirdiği oğlunu tiyatro sahnesinde de...
        Mahkeme başkanından savunmasında 'Sizin üzerinize yemin ederim' diyen sanığ...
        Mahkeme başkanından savunmasında 'Sizin üzerinize yemin ederim' diyen sanığ...
        Zonguldak'ta 2 kişinin öldüğü trafik kazası davasında sanık hapse çarptırıl...
        Zonguldak'ta 2 kişinin öldüğü trafik kazası davasında sanık hapse çarptırıl...
        AK Parti İl Başkanının oğlu ve arkadaşının öldüğü kazada otomobil sürücüsün...
        AK Parti İl Başkanının oğlu ve arkadaşının öldüğü kazada otomobil sürücüsün...
        Öğretmen annesine destek verdi, eylemde şiir okudu
        Öğretmen annesine destek verdi, eylemde şiir okudu
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü