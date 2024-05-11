Zonguldak'ta kolu kıyma makinesine sıkışan kişi ameliyata alındı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağ kolu kıyma makinesine sıkışan kişi, tedaviye alındı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağ kolu kıyma makinesine sıkışan kişi, tedaviye alındı.
Atatürk Caddesi'ndeki markette çalışan Mustafa Ç'nin (23) sağ kolu, kıyma makinesine sıkıştı.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kolu makineden kurtarılamayan Mustafa Ç, makineyle sedyeye alındı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç, ameliyata alındı.
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