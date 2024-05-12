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        Zonguldak'ta futbolcular, "Engelliler Haftası" pankartıyla sahaya çıktı

        Zonguldak 2. Amatör Lig'indeki karşılaşmaya futbolcular, Engelliler Haftası dolayısıyla özel pankartla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:39
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        Zonguldak'ta futbolcular, "Engelliler Haftası" pankartıyla sahaya çıktı
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        Zonguldak 2. Amatör Lig'indeki karşılaşmaya futbolcular, Engelliler Haftası dolayısıyla özel pankartla sahaya çıktı.

        Kilimli Grubu takımlarından Cumayanıspor ile Musluspor, sezonun 9. haftasında Çatalağzı Ümit Saka Sahası'nda karşı karşıya geldi.

        İki takımın futbolcuları, İlçe Jandarma Komutanlığının Engelliler Haftası için hazırladığı "Engelli olmak bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir." yazılı pankartla sahaya çıktı.

        Seremonide, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Zafer Çetinkaya ve Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas yer aldı.

        Albas, farkındalık oluşturan Çatalağzı Belediyesine, İlçe Jandarma Komutanlığına ve iki takımın futbolcularına teşekkür etti.

        Karşılaşmada Cumayanıspor, rakibini 4-2'lik skorla geçti.

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