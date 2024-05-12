Zonguldak'ta midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şehir içi midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

İki gün önce, Alaplı-Yeni Siteler hattında sefer yapan Ahmet Uyan'ın (49) kullandığı 67 M 9282 plakalı midibüs seyir halindeyken iki kadın yolcu fenalaştı.

İlk önce aracı yolun kenarına park eden Uyan, iki kadının bayıldığını görünce tekrar hareket ederek Alaplı Devlet Hastanesi'ne gitti.

Midibüste yaşananlar araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Sürücü Ahmet Uyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksekokul güzergahında çalıştığı sırada yolculardan bir kadının bayıldığını söylenmesi üzerine aracı durdurduğunu belirtti.

O sırada bir kadının daha bayıldığını anlatan Uyan, şunları kaydetti:

"O an hemen hastane güzergahımızın üzerinde olduğu için hastanenin acil servisine gittik. Birini arkadaş omzuna alarak getirdi, diğerini ise omzuma destek vererek ben getirdim. Biz doktora teslim ettikten sonra yolumuza devam ettik. Yolcularımız da hastaneye getirmemizi söylediler. Ambulans çağırmamız mantıksız olurdu. Zaten güzergahımızın üzeri olduğu için ambulansın gelmesi zaman kaybı olabilirdi. Hem ambulans daha acil bir hastaya gitmesi daha mantıklı."