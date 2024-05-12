Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şehir içi midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şehir içi midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        İki gün önce, Alaplı-Yeni Siteler hattında sefer yapan Ahmet Uyan'ın (49) kullandığı 67 M 9282 plakalı midibüs seyir halindeyken iki kadın yolcu fenalaştı.

        İlk önce aracı yolun kenarına park eden Uyan, iki kadının bayıldığını görünce tekrar hareket ederek Alaplı Devlet Hastanesi'ne gitti.

        Midibüste yaşananlar araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

        Sürücü Ahmet Uyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksekokul güzergahında çalıştığı sırada yolculardan bir kadının bayıldığını söylenmesi üzerine aracı durdurduğunu belirtti.

        O sırada bir kadının daha bayıldığını anlatan Uyan, şunları kaydetti:

        "O an hemen hastane güzergahımızın üzerinde olduğu için hastanenin acil servisine gittik. Birini arkadaş omzuna alarak getirdi, diğerini ise omzuma destek vererek ben getirdim. Biz doktora teslim ettikten sonra yolumuza devam ettik. Yolcularımız da hastaneye getirmemizi söylediler. Ambulans çağırmamız mantıksız olurdu. Zaten güzergahımızın üzeri olduğu için ambulansın gelmesi zaman kaybı olabilirdi. Hem ambulans daha acil bir hastaya gitmesi daha mantıklı."

        Uyan, vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta futbolcular, "Engelliler Haftası" pankartıyla sahaya çıktı
        Zonguldak'ta futbolcular, "Engelliler Haftası" pankartıyla sahaya çıktı
        Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
        Zonguldak'ta kolu kıyma makinesine sıkışan kişi ameliyata alındı
        Zonguldak'ta kolu kıyma makinesine sıkışan kişi ameliyata alındı
        Kansere yakalanmasına rağmen dünyaya getirdiği oğlunu tiyatro sahnesinde de...
        Kansere yakalanmasına rağmen dünyaya getirdiği oğlunu tiyatro sahnesinde de...
        Mahkeme başkanından savunmasında 'Sizin üzerinize yemin ederim' diyen sanığ...
        Mahkeme başkanından savunmasında 'Sizin üzerinize yemin ederim' diyen sanığ...
        Zonguldak'ta 2 kişinin öldüğü trafik kazası davasında sanık hapse çarptırıl...
        Zonguldak'ta 2 kişinin öldüğü trafik kazası davasında sanık hapse çarptırıl...