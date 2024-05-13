Zonguldak'ta madenciler, Soma'daki faciada yaşamını yitiren 301 işçiyi andı

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, sendikanın düzenlediği program kapsamında TTK'ye bağlı müesseselerde çalışanlar, faciada yaşamını yitiren işçiler için Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

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