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        Zonguldak'ta aktarın önünde düşürülen altının sahibine sosyal medyadan ulaşıldı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aktarın önünde düşürülen altının sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medya hesabında paylaşılmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:41
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        Zonguldak'ta aktarın önünde düşürülen altının sahibine sosyal medyadan ulaşıldı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aktarın önünde düşürülen altının sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medya hesabında paylaşılmasıyla bulundu.

        Hükümet Caddesi'nde yürüyen bir kişi, aktar dükkanının önünde bulduğu çeyrek altını sahibine ulaştırılması için iş yerine teslime etti. Dükkanın güvenlik kameralarını izleyen iş yeri yetkilisi Alper Çelik, altını düşüren kişiyi tespit ederek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Sosyal medyada yayılan görüntüleri fark eden Bahar Yüksel, iş yerine giderek altınını teslim aldı.

        Çelik, gazetecilere, paylaşımının ardından çeyrek altının Yüksel'e ait olduğunu öğrendiklerini ve sahibine ulaştırdıklarını anlattı.

        Yüksel de duyarlığından ve örnek davranışından dolayı Çelik'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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