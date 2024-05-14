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        Göçükte ölen emekli madenci evlendirmek istediği oğluyla aynı ocakta çalışmayı sürdürmüş

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:54
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        Göçükte ölen emekli madenci evlendirmek istediği oğluyla aynı ocakta çalışmayı sürdürmüş
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Şenol Zurnalı'nın (42) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yazıköy'deki babaevine getirildi.

        Zurnalı için burada helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş tarafından kıldırılan namazın ardından evli ve iki çocuk babası Zurnalı'nın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

        Cenazenin mezarlığa götürüldüğü sırada işçinin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

        Emekli madenci Sıtkı Zurnalı, oğlunun tabutuna sarılarak, "Oğlum bütün haklarım sana helal olsun. Yavrum, gözün arkada kalmasın. Çocukların bana emanet. Güle güle git oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

        Törene Zurnalı'nın yakınlarının yanı sıra Vali yardımcıları Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, protokol üyeleri ve işçinin mesai arkadaşları katıldı.

        Bu arada Zurnalı'nın, 3 yıl önce emekli olduğu, evlendirmek istediği oğluyla aynı ocakta çalışmaya devam ettiği, göçük esnasında oğlunun da maden ocağında bulunduğu belirtildi.

        Öte yandan göçükten yaralı kurtarılan Savaş Onur, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - Olay

        Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, mesai arkadaşları, mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı'nın (42) kurtarılması için çalışma başlatmıştı.

        Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı ise kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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