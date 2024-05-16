Zonguldak Kömürspor Başkanı Demir'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin açıklama:

Zonguldak Kömürspor Başkanı Mehmet Salih Demir, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve 0-0 biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçındaki iddialara ilişkin, "Biz 3. Lig'de de mücadele ederiz. Biz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı yok mu bunun meydana çıkarılmasını istiyoruz. Etik Kurulu toplansın, şike var mı yok mu buna karar versinler. Başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarına ulaşamadıklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulunun kısa sürede toplanıp maçla ilgili kararı vermesini istediklerini dile getiren Demir, "Buna karar vermeden önce hakemlerden, gözlemcilerden ek rapor alınması önemlidir. Çünkü ek rapor alındığı takdirde bu maçın bırakın tamamını izlemeyi, 15 dakikasını bile Etik Kurulu izlerse, biraz vicdanları varsa bu maçta şike olduğuna karar vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Salih Demir, Zonguldak Valiliğinin izin vermesi halinde 26 Mayıs Pazar saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda toplanıp üniversite kavşağına kadar yürüyeceklerini aktararak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sadece şike olup olmadığını değil bu maçın bahis oyunlarını da takip ediyor. Başsavcılığın takip etmesi uzun süre alacaktır. Bu sezona yansıması olacağını düşünmüyorum ama bunların da cezası varsa çekmelerini istiyoruz. Dilekçemizi vermiş bulunuyoruz." diye konuştu.