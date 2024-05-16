Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Kömürspor Başkanı Demir'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin açıklama:

        Zonguldak Kömürspor Başkanı Mehmet Salih Demir, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve 0-0 biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçındaki iddialara ilişkin, "Biz 3. Lig'de de mücadele ederiz. Biz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı yok mu bunun meydana çıkarılmasını istiyoruz. Etik Kurulu toplansın, şike var mı yok mu buna karar versinler. Başka bir şey istemiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Kömürspor Başkanı Demir'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Kömürspor Başkanı Mehmet Salih Demir, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve 0-0 biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçındaki iddialara ilişkin, "Biz 3. Lig'de de mücadele ederiz. Biz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı yok mu bunun meydana çıkarılmasını istiyoruz. Etik Kurulu toplansın, şike var mı yok mu buna karar versinler. Başka bir şey istemiyoruz." dedi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarına ulaşamadıklarını belirtti.

        Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulunun kısa sürede toplanıp maçla ilgili kararı vermesini istediklerini dile getiren Demir, "Buna karar vermeden önce hakemlerden, gözlemcilerden ek rapor alınması önemlidir. Çünkü ek rapor alındığı takdirde bu maçın bırakın tamamını izlemeyi, 15 dakikasını bile Etik Kurulu izlerse, biraz vicdanları varsa bu maçta şike olduğuna karar vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Mehmet Salih Demir, Zonguldak Valiliğinin izin vermesi halinde 26 Mayıs Pazar saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda toplanıp üniversite kavşağına kadar yürüyeceklerini aktararak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sadece şike olup olmadığını değil bu maçın bahis oyunlarını da takip ediyor. Başsavcılığın takip etmesi uzun süre alacaktır. Bu sezona yansıması olacağını düşünmüyorum ama bunların da cezası varsa çekmelerini istiyoruz. Dilekçemizi vermiş bulunuyoruz." diye konuştu.

        Konunun uzamasını istemediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Bu maçı seyretsinler, ek hakem ve gözlemci raporlarını alsınlar, şike var mı, yok mu bir an önce karar versinler. Herkes gardını alsın. Biz 3. Lig'de mi mücadele edeceğiz, 2. Lig'de mi mücadele edeceğiz ona karar versinler. Alt lige düşmesi önemli değil. Biz 3. Lig'de de mücadele ederiz. Biz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı, yok mu bunun meydana çıkarılmasını istiyoruz. Etik Kurulu toplansın, şike var mı yok mu buna karar versinler. Başka bir şey istemiyoruz."

        Mehmet Salih Demir, yakın zamanda karar verilmezse yeni sezon başladıktan sonra kararın hiçbir faydasının olmayacağını savunarak, "Ulusal yayın yapan spor kanalları bu işin içinde. Onlar şike iddiası diyor. Ben şike iddiası demiyorum, burada şike vardır. Yüzde 1 değil, yüzde 100 şike vardır." iddiasında bulundu.

        Tribün lideri Miraç Balcı da verilecek kararın örnek olmasını istediklerini, taraftarlar büyük bir yürüyüş yapacaklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan hemşire artık hastalarına daha özveriy...
        Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan hemşire artık hastalarına daha özveriy...
        Karadeniz Ereğli'de özel gereksinimli öğrenciler hünerlerini sergiledi
        Karadeniz Ereğli'de özel gereksinimli öğrenciler hünerlerini sergiledi
        Göçükte ölen madenci, emekli olmasına rağmen oğlunu evlendirmek için çalışı...
        Göçükte ölen madenci, emekli olmasına rağmen oğlunu evlendirmek için çalışı...
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesen sanığa akıl sağlığı...
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesen sanığa akıl sağlığı...
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta aktarın önünde düşürülen altının sahibine sosyal medyadan ulaş...
        Zonguldak'ta aktarın önünde düşürülen altının sahibine sosyal medyadan ulaş...