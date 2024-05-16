Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılış konuşmasında, Türk milletinin yaşam tarzı, geçmişi, idealleri ve azmi göz önünde bulundurulduğunda dünya sahnesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Her toplumun kendi iç dinamiklerinden hareketle geçmişten gelen kültürünü, günceli takip ederek korumaya, güzelleştirmeye, zenginleştirmeye çalıştığını anlatan Özölçer, "Tarih sahnesine çıktığı andan itibaren necip milletimiz, insanı yaşamın merkezine almış, onu tanımaya çalışmış ve insanın potansiyelini sonuna kadar kullanması gerektiğini sosyal bilimlerin hemen tüm dallarıyla anlatmaya çalışmıştır." dedi.

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da her büyük milletin bir gelecek sevdası, ideali olduğunu belirterek, Rusya'nın Suriye'deki varoluş nedenlerinden bahsetti.