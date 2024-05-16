Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı

        Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılış konuşmasında, Türk milletinin yaşam tarzı, geçmişi, idealleri ve azmi göz önünde bulundurulduğunda dünya sahnesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Her toplumun kendi iç dinamiklerinden hareketle geçmişten gelen kültürünü, günceli takip ederek korumaya, güzelleştirmeye, zenginleştirmeye çalıştığını anlatan Özölçer, "Tarih sahnesine çıktığı andan itibaren necip milletimiz, insanı yaşamın merkezine almış, onu tanımaya çalışmış ve insanın potansiyelini sonuna kadar kullanması gerektiğini sosyal bilimlerin hemen tüm dallarıyla anlatmaya çalışmıştır." dedi.

        Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da her büyük milletin bir gelecek sevdası, ideali olduğunu belirterek, Rusya'nın Suriye'deki varoluş nedenlerinden bahsetti.

        Zonguldak BEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Melih Geniş ise Türkiye'nin, Karadeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olmasının, ulaşım ve ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasının, Karadeniz'de üstlendiği rolün önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

        Geniş, "Türkiye Yüzyılı süresince ülkemizin öncelikli hedefleri arasında milli enerji politikası çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılmasının yer almasıyla bilhassa bölgemiz ve Zonguldak önemini bir kere daha ortaya koymuştur." dedi.

        Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Yücel Namal, dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün sorun çözme odaklı alternatif yaklaşımların disiplinler arası boyutta tartışılmasını gerekli kıldığını vurguladı.

        Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden sempozyum, 18 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Zonguldak Kömürspor Başkanı Demir'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçın...
        Zonguldak Kömürspor Başkanı Demir'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçın...
        Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan hemşire artık hastalarına daha özveriy...
        Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan hemşire artık hastalarına daha özveriy...
        Karadeniz Ereğli'de özel gereksinimli öğrenciler hünerlerini sergiledi
        Karadeniz Ereğli'de özel gereksinimli öğrenciler hünerlerini sergiledi
        Göçükte ölen madenci, emekli olmasına rağmen oğlunu evlendirmek için çalışı...
        Göçükte ölen madenci, emekli olmasına rağmen oğlunu evlendirmek için çalışı...
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesen sanığa akıl sağlığı...
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesen sanığa akıl sağlığı...
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı