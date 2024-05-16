Zonguldak'ta 2 yıl önce boyanan madenci heykelinin eski haline döndürülmesi için boyası kazındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.

Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.

Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi. Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.