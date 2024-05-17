Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta engelli tiyatro topluluğu "Müzeler Günü"ne özel sahne aldı

        Zonguldak'ta engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, "Müzeler Günü"ne özel gösterimde performans sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta engelli tiyatro topluluğu "Müzeler Günü"ne özel sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, "Müzeler Günü"ne özel gösterimde performans sergiledi.

        Kilimli Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Özel Oyuncular Tiyatro Topluluğu, "Müzeler Günü" dolayısıyla "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde "Safinaz'ın İzdivacı" adlı oyunu sahneledi.

        Tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek'in oluşturduğu topluluğun üyelerinin performansı, engelli bireylerin de yer aldığı izleyiciler tarafından beğeni topladı.

        Dibek, oyun sonrası gazetecilere, emeğin, üretmenin öneminin anlatıldığı bir müzede gösteri sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Farklı bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Dibek, "Farklı çalışmaların bizlere katkısı çok büyük. Engelli bireylerden oluşan tiyatro ekibiyiz. Böylesi günlerde göz önünde olduğumuz zaman daha çok farkındalık oluşturuyoruz. Bu anlamda etkinlik bize çok katkı sağladı. Umarım sesimizi duyurabilmişizdir." diye konuştu.

        Dibek, oyuna ilginin umduklarından fazla olduğunu belirterek, "Etkinlik 'Engelliler Haftası'na da dek geldiği için engelli bireylerden oluşan seyircilerimiz de vardı. Üniversite öğrencilerimiz, müzeye gelen ziyaretçilerimiz, hep buradaydı. Bu tarz çalışmalarla göz önünde olmak istiyoruz. Ne kadar çok farkındalık oluşturursak engelleri o kadar aşarız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Maden Müzesi'nin kent için ayrı bir önem taşıdığını aktaran Dibek, müzede bu etkinliği gerçekleştirmelerinde kendilerine imkan tanıyanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        14 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı
        14 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı
        Zonguldak'ta 2010'daki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
        Zonguldak'ta 2010'daki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
        Zonguldak'ta 2 yıl önce boyanan madenci heykelinin eski haline döndürülmesi...
        Zonguldak'ta 2 yıl önce boyanan madenci heykelinin eski haline döndürülmesi...
        Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı
        Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı
        Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı
        Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı
        Zonguldak Kömürspor Başkanı Demir'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçın...
        Zonguldak Kömürspor Başkanı Demir'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçın...