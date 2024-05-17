Alaplı Belediyesi ile Gelsenkirchen Horst Belediyesi kardeş şehir oldu

Belediye Başkanı Nuri Tekin de kardeş şehiri en kısa sürede ziyaret etmek istediklerini vurgulayarak, Gill ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "kardeş şehir" olan Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinin Belediye Başkanı Joachim Gill'i ve beraberindeki heyeti ağırladı.

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