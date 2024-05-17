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        Alaplı Belediyesi ile Gelsenkirchen Horst Belediyesi kardeş şehir oldu

        Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "kardeş şehir" olan Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinin Belediye Başkanı Joachim Gill'i ve beraberindeki heyeti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 19:51 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:51
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        Alaplı Belediyesi ile Gelsenkirchen Horst Belediyesi kardeş şehir oldu
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        Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "kardeş şehir" olan Almanya'nın Gelsenkirchen Horst kentinin Belediye Başkanı Joachim Gill'i ve beraberindeki heyeti ağırladı.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Selçuk Köksal, heyeti ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Almanya'daki gurbetçi vatandaşlara selamlarını iletti.

        Belediye Başkanı Nuri Tekin de kardeş şehiri en kısa sürede ziyaret etmek istediklerini vurgulayarak, Gill ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

        Daha sonra kentleri simgeleyen hediyeler takdim edildi.

        Programa, Gumeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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