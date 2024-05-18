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        Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema konuşuldu

        "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:50
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        Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema konuşuldu
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        "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema söyleşisi düzenlendi.

        Gazeteci ve şair İbrahim Tığ, "Zonguldaklı Şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu" isimli söyleşide, şairlerin yaşamları ve şiirlerine yönelik bilgi verdi.

        Şairlerin şiirlerini okuyan Tığ, daha sonra izleyicilerin sorularını yanıtladı.

        Zonguldak Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nda yer alan Dr. Abdullah Özdemir ve yönetmen Onur Türkçelik de "Zonguldak'ta Kömür Madeni Ekseninde Çekilmiş Filmler: Kıskanmak-Kelebeğin Rüyası" adlı söyleşi gerçekleştirdi.

        Filmlerden kesitler sunan Özdemir ve Türkçelik, bu eserlerin Zonguldak ve Türk sinemasındaki önemine değindi.

        Program Maden Müzesi Müdür Vekili Seda Yılmaz'ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

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