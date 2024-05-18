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        Zonguldak'ta tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 186 sikke ve yüzük ele geçirildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 186 parça sikke ve yüzük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:29 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:29
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        Zonguldak'ta tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 186 sikke ve yüzük ele geçirildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 186 parça sikke ve yüzük ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karadeniz Ereğli ilçesine Amsaya'dan geldikleri tespit edilen iki şüpheliyi, Ormanlı beldesinde bir takside yakaladı.

        Yapılan aramada Bizans ve Genç Roma dönemine ait oldukların sanılan 186 parça sikke ve yüzük ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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