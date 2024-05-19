Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yıllarca yaptığı terziliğin ardından el becerisini artık ahşap işlemede kullanıyor

        GÖKHAN YILMAZ/TUNCAY TOKAY - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 12 yaşında başladığı mesleğinde yıllarca müşterilerine hizmet eden terzi Ahmet Duman, artık doğadan topladığı ağaç parçalarından ev eşyası ve dekoratif ürünler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllarca yaptığı terziliğin ardından el becerisini artık ahşap işlemede kullanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ/TUNCAY TOKAY - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 12 yaşında başladığı mesleğinde yıllarca müşterilerine hizmet eden terzi Ahmet Duman, artık doğadan topladığı ağaç parçalarından ev eşyası ve dekoratif ürünler yapıyor.

        Aşağıdoğancılar Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibi 70 yaşındaki Duman, 49 yıl sürdürdüğü terzilik mesleğini emekliye ayrılarak 9 yıl önce bıraktı. Yaklaşık iki yıl önce yemek masasını satın almak isteyen ancak fiyatta anlaşamayan Duman, "Ben de yapabilirim" diyerek kolları sıvadı.

        Yemek masasını kendi imkanlarıyla yapınca yeni ürünler ortaya koymaya karar veren Duman, doğadan topladığı atıl ağaç parçaları ve kütükleri atölyeye çevirdiği ardiyesinde işliyor.

        Sıfırdan başlayarak tüm aşamaları uygulayan Duman, ürettiği masa, sehpa, lambader, tepsi, avize, çiçeklik ile öküz arabası, mısır değirmeni, kağnı tekeri gibi süs eşyalarını yakınlarına ve misafirlerine hediye ediyor.

        Duman, AA muhabirine, uzun yıllar terzilik yaptığını, daha önce ağaç parçalarından ürünler ortaya çıkarmak gibi bir fikrinin bulunmadığını söyledi.

        Ahşapla uğraşmanın emek istediğini belirten Duman, "Bir arkadaşımın marangoz dükkanında yemek masası gördüm, pazarlıkta anlaşamadık. Daha sonra 'Bunu ben de yapabilirim.' diyerek ağaç parçalarını marangoza getirdim. Burada gerekli işlemlerinin ardından eklemesini yaptım. Zımparasını yapıp verniğini attıktan sonra bu işi yaptığımı gördüm." diye konuştu.

        Duman, daha sonraki zamanlarda hoşuna giden küçük süs eşyalarını üretmeye başladığını, ağaç kütüklerinden sehpalar yapınca da hevesinin arttığını ve çeşitli boyutlardaki masalarla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        - "Elimden geldiği kadar devam etmek istiyorum"

        Günde 1-2 saat çalıştığını ancak hiçbir günü boş geçirmemeye çalıştığını vurgulayan Duman, yaptığı işlerden olumlu dönüşler aldığını, satın almak isteyenlerin olduğunu ancak sadece hediye verdiğini anlattı.

        Duman, her şeyin merak ve hevesle başladığına değinerek, "Esnaf olarak kahvehaneye gidip oturmaya alışmadık. Sabah dükkanımıza gidip akşam da kapatıp evimize geliyorduk. Bu işi yapmaya çok meraklıyım. Her gün ayrı bir desen, model çıkıyor." diye konuştu.

        Duman, gençlerin üretmesinden yana olduğuna işaret ederek, "Bir mesleğe heves eden gençlik yok. Eskiden her gün kapımıza birkaç kişi çırak olmak için gelirdi. Şimdi o yok. Ben üretmekten çok mutlu oluyorum. Belki masraflı oluyor ama heves aldığım için masraflı olmasını önemsemiyorum. Üretmekten zevk alıyorum. Elimden geldiği kadar devam etmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Silahlı saldırıya uğrayan başbakanının durumu nasıl?
        Silahlı saldırıya uğrayan başbakanının durumu nasıl?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 186 sikke ve yüzük ele...
        Zonguldak'ta tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 186 sikke ve yüzük ele...
        Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema konuşuldu
        Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema konuşuldu
        Emekli madenci yer altının zorlu çalışma koşullarını çizdiği resimlerle anl...
        Emekli madenci yer altının zorlu çalışma koşullarını çizdiği resimlerle anl...
        İngiltere'den gelen hastaya Zonguldak'ta tüp mide ameliyatı yapıldı
        İngiltere'den gelen hastaya Zonguldak'ta tüp mide ameliyatı yapıldı
        Alaplı Belediyesi ile Gelsenkirchen Horst Belediyesi kardeş şehir oldu
        Alaplı Belediyesi ile Gelsenkirchen Horst Belediyesi kardeş şehir oldu
        Zonguldak'ta engelli tiyatro topluluğu "Müzeler Günü"ne özel sahne aldı
        Zonguldak'ta engelli tiyatro topluluğu "Müzeler Günü"ne özel sahne aldı