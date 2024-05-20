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        Zonguldak'ta öğrenciler fidan dikti

        Zonguldak'ta öğrenciler, düzenlenen etkinlikte fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:37
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        Zonguldak'ta öğrenciler fidan dikti
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        Zonguldak'ta öğrenciler, düzenlenen etkinlikte fidan dikti.

        "Müzeler Günü" dolayısıyla TED Koleji öğrencileri, "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nin bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Öğrencilerin doğayı tanıma konusunda deneyim kazanmalarının hedeflendiği etkinlikte, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanlar toprakla buluştu.

        Öğrenciler, müze görevlileri ve öğretmenleri eşliğinde fidan dikmelerinin ardından can suyu verdi.

        Etkinlik sonunda öğrenciler, müze görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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