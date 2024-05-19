Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Valiliğinden 1183 yaşındaki porsuk ağacının kesilmesine ilişkin açıklama:

        Zonguldak Valiliği, dere ıslah çalışması sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacını kesen yüklenici firmanın makinesine el konularak adli makamlara bildirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Valiliğinden 1183 yaşındaki porsuk ağacının kesilmesine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Valiliği, dere ıslah çalışması sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacını kesen yüklenici firmanın makinesine el konularak adli makamlara bildirildiğini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizde geçmiş yıllarda yaşanan sel afetlerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğünce, 2024 yılı yatırım programında bulunan Zonguldak Acılık Yukarı Havza Tedbirleri işi kapsamında yapılacak olan tersip bendi imalatları için kurum görüşleri alınmaya başlanmış, alanda herhangi bir kültür veya tabiat varlığı olmadığı ilgili kurumlarca belirtilmiş ancak Orman Genel Müdürlüğünden izin aşamasına gelmeden ilgili yüklenici firma tarafından izinsiz şekilde ağaçlar kesilmiştir.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce sahada bulunan iş makinesine el konulmuş, ağaç kesme ve açma suçlarından suç zabtı tanzim edilerek adli makamlara bildirilmiştir. Adli süreç devam etmektedir."

        Zonguldak-Ankara kara yolu 6. kilometresi Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi mevkisinde dere ıslahı çalışması yapan yüklenici firma çalışanları, dün bent inşası sırasında bir ağacı kesmiş, bu sırada yoldan geçen mahalle sakini Engin Zaman, porsuk ağacının kesildiğini görünce Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber vermişti.

        Bölgede yapılan incelemede kesilen ağacın 1183 yaşındaki porsuk olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin tutanak tutmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta öğrenciler fidan dikti
        Zonguldak'ta öğrenciler fidan dikti
        Evine giderken 1183 yaşındaki porsuk ağacının 'kaçak' kesildiğini ortaya çı...
        Evine giderken 1183 yaşındaki porsuk ağacının 'kaçak' kesildiğini ortaya çı...
        Zonguldak'ta dere ıslahı sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi
        Zonguldak'ta dere ıslahı sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi
        Yıllarca yaptığı terziliğin ardından el becerisini artık ahşap işlemede kul...
        Yıllarca yaptığı terziliğin ardından el becerisini artık ahşap işlemede kul...
        Zonguldak'ta tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 186 sikke ve yüzük ele...
        Zonguldak'ta tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 186 sikke ve yüzük ele...
        Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema konuşuldu
        Maden Müzesi'nde, edebiyat ve sinema konuşuldu