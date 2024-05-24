Zonguldak'ta filtre plastik fabrikası açıldı

Zonguldak'ta, Türkiye'nin ilk "Hydrocharging Meltblown Kumaş" üretim hattını da içerisinde barındıran FMG Filtre Plastik AŞ Fabrikası'nın açılışı ile FUZ Makine AŞ Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi'nin temel atma töreni düzenlendi.

Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi'ndeki FUBA Fabrika Yaşam Kampusü'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Kazak Otağ Grubu"nun müzik dinletisi gerçekleştirdiği törende, daha sonra Aşr-ı Şerif okundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada, Türkiye sanayisi ve ekonomisinin tökezlemesini bekleyenlere inat son sürat yoluna devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin, üreterek kalkınmanın ne demek olduğunu anlayarak, son dönemde yüksek teknolojili, katma değerli ürünlere yatırım yaparak yoluna devam ettiğini belirten Varank, bunun neticelerini de her gün görmeye devam ettiklerini ifade etti. Varank, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye gayret gösterdiklerini anlatarak, "Türkiye'nin ihtiyacı olan, yurt dışından ithal ettiği filtreleri artık bundan sonra kendi ülkemizde üretebileceğiz. Cari açık vermekten kurtulmuş olacağız. Bugün temelini atacağımız tesislerle de önümüzdeki dönemde yine ülkenin ve dünyanın gündeminde olacak ürünleri üretecekler." diye konuştu.

Zonguldak'ın ülke ekonomisi açısından önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Varank, "Bugün geldiğimiz noktada, hükümetimiz gerekli adımları atarak, gerek orada Filyos Endüstri Bölgesi'yle ilgili adımların atılması gerekse orada kurduğumuz limanlarla birlikte artık Türkiye'nin milyarlarca dolar cari açık verdiği bir alanda, doğal gaz alanında Zonguldak ülkenin en önemli şehirlerden biri tanesi haline geldi. Biz bu yatıramlarımıza devam edeceğiz. Üretimi, istihdamı, ihracatı artıracak desteklerimizi Zonguldak'a vermeye devam edeceğiz." dedi.

Varank, vatandaşın gündeminde olan konuları gündemlerine almaları ve çözümler üretmeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Vatandaşımızın bizden beklediği, kesin çözüm beklediği en önemli sorunlardan bir tanesi de sokaklardaki başıboş saldırgan sokak köpekler. Maalesef bugün Türkiye'de artık aileler çocuklarını sokağa çıkarmaya korkuyor. Yaşlılar sokaklarda yürümekten korkuyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim vatandaşlarımızın gündeme getirdiği ilk konulardan bir tanesi, 'Sayın Bakanım bu saldırgan sokak köpekleri ne olacak? Parklara gidemiyoruz, yolda yürüyemiyoruz.' oluyor. Onun için önümüzdeki dönemde inşallah biz bu sorunu TBMM'nin gündemine getireceğiz."

- "(Sahipsiz köpekler) Bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım" Dün, "Saldırgan ve başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir çözüm TBMM'ye gelirse ben buna sonuna kadar destek vereceğim." şeklinde bir açıklaması olduğunu anımsatan Varank, şunları söyledi: "Bu meseleyi de siyasetin üstünde görmemiz lazım. Eğer sloganlarla tartışırsak burada netice alma şansımız yok. Eğer bugün çocuklar sokaklara çıkamıyorsa, yaşlılar sokaklarda yürüyemiyorsa, insanlar hayatlarını kaybediyorsa artık bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Tüm tarafları bir araya getirerek yapacağız. Bilimsel çözümleri inceleyerek çözmeye çalışacağız. Dünya bu sıkıntıyı nasıl gidermiş, medeni ülkeler nasıl çözümler bulmuş? Bununla ilgili bizde aynı adımları atarak, inşallah bu çözümü bizde Türkiye'ye kazandıracağız."

Varank, dün yaptığı açıklamaların bir takım yansımaları olduğunu hatırlatarak, "Ben tekrar buradan ifade etmek istiyorum; burada sadece sokak hayvanlarından bahsetmiyoruz. Bizim gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler. Bunların sokaklardan toplanmasıyla ilgili hangi bilimsel çözüm gerekiyorsa, eğer bunların uyutulmasıyla biz bu neticeyi alacaksak ben tekrar bu kürsüden söylüyorum, vatandaşlarımızın bir temsilcisi olarak bunu TBMM'de destekleyeceğim ve inşallah sokaklarımızı insanlar için de çok daha yaşanabilir bir hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kentteki sanayi ve enerji yatırımlarının bölgenin ekonomik yapısını güçlendirdiğini dile getirerek, ülkenin de küresel rekabet gücünü arttırdığını, kentin bu önemli alt yapısıyla gelecekte de ülkenin önemli lokomotiflerinden biri olma özelliğini sürdüreceğini kaydetti. FUBA Şirketler Grubu Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Fatih Furtun ise fabrikayı kente kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını; filtre üretim hatlarının, teknolojisiyle Türkiye'de ilk, Avrupa'da da bildikleri kadarıyla dördüncü tesis konumunda olduğunu ifade etti.