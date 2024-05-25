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        Zonguldak'ta cam silerken düşen kadın ağır yaralandı

        Zonguldak'ta ikinci katta bulunan bir restoranın camını silerken düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:01
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        Zonguldak'ta cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
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        Zonguldak'ta ikinci katta bulunan bir restoranın camını silerken düşen kadın ağır yaralandı.

        Liman Caddesi'nde bir binanın ikinci katında bulunan restoranda temizlik yapan F.C, (43) cam sildiği sırada dengesini kaybederek düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan kadın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        F.C'nin, bir temizlik firmasında çalıştığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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