Zonguldak'ta cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
Zonguldak'ta ikinci katta bulunan bir restoranın camını silerken düşen kadın ağır yaralandı.
Zonguldak'ta ikinci katta bulunan bir restoranın camını silerken düşen kadın ağır yaralandı.
Liman Caddesi'nde bir binanın ikinci katında bulunan restoranda temizlik yapan F.C, (43) cam sildiği sırada dengesini kaybederek düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan kadın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.C'nin, bir temizlik firmasında çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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