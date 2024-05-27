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        Zonguldak'ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

        Zonguldak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:43
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        Zonguldak'ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
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        Zonguldak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı 26 PT 046 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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