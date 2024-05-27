GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
Zonguldak'ta bir kadın, yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta bir kadın, yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı 26 PT 046 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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