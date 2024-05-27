Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

        Zonguldak'ta bir kadın, yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta bir kadın, yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı 26 PT 046 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü (2)
        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü (2)
        Zonguldak'ta Filistin tepkisi
        Zonguldak'ta Filistin tepkisi
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldaklı Celal usta 36 yıldır anahtarcılık ve çilingirlik yapıyor
        Zonguldaklı Celal usta 36 yıldır anahtarcılık ve çilingirlik yapıyor
        Yakılmış halde cesedi bulunan Afgan madencinin ailesinin 'uluslararası koru...
        Yakılmış halde cesedi bulunan Afgan madencinin ailesinin 'uluslararası koru...
        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü