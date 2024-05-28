Zonguldak'ta kayıp keçi 17 metrelik kuyuda bulundu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan Durmuş Sepetçi'ye ait keçi, 2 gün önce kayboldu. Sepetçi, bölgede yaptığı aramada keçisini 17 metrelik kuyuda buldu. Keçiyi çıkaramayan Sepetçi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek halat yardımıyla keçiyi çıkardı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi.
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