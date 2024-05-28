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        Zonguldak'ta kayıp keçi 17 metrelik kuyuda bulundu

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:27
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        Zonguldak'ta kayıp keçi 17 metrelik kuyuda bulundu
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan Durmuş Sepetçi'ye ait keçi, 2 gün önce kayboldu. Sepetçi, bölgede yaptığı aramada keçisini 17 metrelik kuyuda buldu. Keçiyi çıkaramayan Sepetçi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek halat yardımıyla keçiyi çıkardı.

        Durumunun iyi olduğu öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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