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        Zonguldak Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede bu yıl 24'üncüsü düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali"nin tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:58
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        Zonguldak Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede bu yıl 24'üncüsü düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali"nin tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda iptal edildiğini bildirdi.

        Posbıyık, makamında düzenlediği basın toplantısında, 4-7 Temmuz'da yapmayı planladıkları festivali iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

        Sanatçılar İrem Derici, Hakan Altun, Simge Sağın, Kıraç, Bengü Demir ve Betül Demir'in sahne alacağı festival etkinliklerindeki anlaşmaları iptal etmeye başladıklarını bildiren Posbıyık, Nobel ödüllü Aziz Sancar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a festivalde ödül vermeyi planladıklarını anlattı.

        Posbıyık, "Ancak bütün anlaşmalarımızı yapmamıza rağmen 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri genelgesinin ardından Türkiye'den sinyaller gelmeye başladı. İzmir'in en büyük müzik festivali iptal edildi, iptaller sürdü. Sabırla bekledik. Belki bir ara buluruz diye. Maalesef bu genelge oturdu ve biz de diğer illerde olduğu gibi festivalimizi iptal etmek zorunda kaldık. Hatta genelgede 3 yıl diyor. Bu uygulama devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı ve Bölgesel Amatör Lig ekibi Karadeniz Ereğli Belediyespor futbol takımına sahip çıkılmaması halinde gelecek sezon haklarını donduracaklarına değinen Posbıyık, "Belediyeden yüzde 40 oranında ayni yardımda bulunuyorduk, şimdi 1 forma bile alamayız. Mevcut yöneticilerle görüştük, onlar da görev almak istemiyor. Bekleme sürecine girdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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