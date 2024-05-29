Gülüç Belediye Başkanının "cinsel saldırı" ve "taciz"den yargılandığı davada karar

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Demirtaş, müşteki Duygu K, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile taraf avukatları katıldı.

Demirtaş, savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Müşteki Duygu K. de şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise katılanın, iddia edilen olaydan 1-1,5 yıl sonra şikayetçi olduğunu belirtti. Avukat, "Katılanın iddia ettiği ilk olay ile ses kaydının alınma tarihi arasında da yaklaşık 2 ay vardır. Bu süreç de katılanın bu delili elde etmek için hazırlık yaptığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Duygu K'nin avukatı da müvekkilinin işe girdikten sonra sürekli bu eylemlere maruz kaldığını ileri sürerek, "Müvekkilimin bu eylemlere iş yerinde maruz kalması ve neticesinde uğradığı doktor raporlarıyla da sabit olan psikolojik travmalar göz önüne alınarak sanığın atılı suçlardan üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.