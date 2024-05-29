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        Gülüç Belediye Başkanının "cinsel saldırı" ve "taciz"den yargılandığı davada karar

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:01
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        Gülüç Belediye Başkanının "cinsel saldırı" ve "taciz"den yargılandığı davada karar
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Demirtaş, müşteki Duygu K, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile taraf avukatları katıldı.

        Demirtaş, savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

        Müşteki Duygu K. de şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı ise katılanın, iddia edilen olaydan 1-1,5 yıl sonra şikayetçi olduğunu belirtti. Avukat, "Katılanın iddia ettiği ilk olay ile ses kaydının alınma tarihi arasında da yaklaşık 2 ay vardır. Bu süreç de katılanın bu delili elde etmek için hazırlık yaptığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Duygu K'nin avukatı da müvekkilinin işe girdikten sonra sürekli bu eylemlere maruz kaldığını ileri sürerek, "Müvekkilimin bu eylemlere iş yerinde maruz kalması ve neticesinde uğradığı doktor raporlarıyla da sabit olan psikolojik travmalar göz önüne alınarak sanığın atılı suçlardan üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

        Mahkeme hakimi, Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen cezada, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıldığı gerekçesiyle artırım, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak da indirim yaparak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi.

        Öte yandan sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        Duygu K'nin 2021'de işe başladıktan sonra taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Demirtaş hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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