Zonguldak'ı şiirlerine konu eden şairler etkinlikte anıldı

Etkinliğe, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte şair ve yazarlar Gülden Işık, Selma Aydın, İbrahim Tığ, Muharrem Akman, Şükran Balekoğlu Yamak, Gülşah Kılıç ve Damla Baki, kenti konu edinen şairlerin şiirlerinden örnekler sundu.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

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