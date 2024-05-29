Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 7 şüpheli yakalandı.

Kent merkezi ile Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 617 gram uyuşturucu madde, 58 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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