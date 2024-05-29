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        Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:16
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        Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezi ile Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 617 gram uyuşturucu madde, 58 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 7 şüpheli yakalandı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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