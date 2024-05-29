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        Zonguldak'ta köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam şikayetçi oldu

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde köpek saldırısı sonucu yaralanan 80 yaşındaki Malatyalı depremzede Ali Altuntaş, köpeğin sahibi hakkında şikayette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:21
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        Zonguldak'ta köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam şikayetçi oldu
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        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde köpek saldırısı sonucu yaralanan 80 yaşındaki Malatyalı depremzede Ali Altuntaş, köpeğin sahibi hakkında şikayette bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'dan ailesiyle ilçeye bağlı Bakacakkadı beldesine yerleşen Altuntaş, 2 gün önce yürüyüş yapmak için çıktığı evinin yakınında bir kişinin gezdirdiği köpeğin saldırısına uğradı.

        Sol elinden yaralanan Altuntaş, tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

        Öte yandan Altuntaş'ın oturduğu sitenin sakinleri, bir yılda farklı kişilerin saldırıya uğradığı gerekçesiyle sahipsiz köpeklerin toplatılması için imza kampanyası başlattı. 260 dairelik sitede 250 imza toplanarak köpeklerin alınması için Gökçebey Kaymakamlığına ve Bakacakkadı Belediyesine başvuruda bulunuldu.

        - "Bir an önce bunun bir çözümünü bulmak lazım"

        Ali Altuntaş, gazetecilere, olay nedeniyle korku yaşadığını söyledi.

        Yürüdüğü sırada bir kadının yanında iki köpekle geldiğini anlatan Altuntaş, "Birini bıraktı. Kendimi ondan korurken, sopa vardı elimde, ötekini de bıraktı. O, elimi yaralamış. Bana, 'Bir şey olmaz, aşılı.' dedi." diye konuştu.

        Altuntaş, olayla ilgili köpeğin sahibi hakkında jandarmaya şikayette bulunduğunu kaydetti.

        Ali Altuntaş'ın kızı Naile Altuntaş da babasının yaşadığı olayın herkesin başına gelebileceğini ifade etti.

        Bütün canlıları sevdiklerini, onlara hiçbir zarar gelmesini istemediklerini belirten Altuntaş, "Ama dışarıda özgürce çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz ve kadınlarımız dolaşamıyorlar. O koca hayvanlardan hiçbir canlının kendini savunma şansı yoktur. Toplumda artık buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Semt sakini Muhammed Kara ise mahalle sakinlerinin tepki almaktan korktukları için daha önce şikayetçi olamadıklarını dile getirerek, "Son olay damlayı taşıran olay oldu. Herkes aslında şikayetçi ama bir araya gelip şikayetlerimizi dile getiremedik." ifadelerini kullandı.

        Mahallede market işleten İzzet Arslan, oğlunun köpek saldırısına maruz kaldığını aktararak, "Çocuklar son iki senedir artık markete gelmeye korkuyorlar. Burası köpeklerden yaşanmayacak hale geldi. Bir an önce bunun çözümünü bulmak lazım." şeklinde konuştu.

        Semt sakinlerinden Yakup Yaylı da oğlunun sabahın erken saatlerinde işe giderken aynı mahallede köpek saldırısına uğradığını, sözlü olarak bazı mercilere rahatsızlıklarını ilettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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