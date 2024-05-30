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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:52
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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        A.T'nin (57) kullandığı 67 ABN 618 plakalı otomobil ile Hasan Durmuş (69) idaresindeki 37 PV 451 plakalı otomobil, sanayi sitesi ışıklar mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan sürücüler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hasan Durmuş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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