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        Zonguldak'ta EDS direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:40
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        Zonguldak'ta EDS direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Musa A'nın kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobil, Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Ören mevkisinde yol kenarındaki EDS direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan, aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar Emine A, Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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