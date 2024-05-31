Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K'nin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

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