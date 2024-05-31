Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu
        Zonguldak'ta EDS direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta EDS direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Yakılmış halde cesedi bulunan Afgan madencinin ilk duruşması 12 saat sürdü;...
        Yakılmış halde cesedi bulunan Afgan madencinin ilk duruşması 12 saat sürdü;...