Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Musa A'nın kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobilin, dün Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Ören mevkisinde yol kenarındaki EDS direğine çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Emine A. (66), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan aynı aileden Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü Musa A'nın ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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