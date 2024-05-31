Zonguldak'tan kısa kısa

Çaycuma Havalimanı ve çevresinde de incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu'na, Havalimanı Müdür Vekili Recep Kahya çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kilimli ilçesi Türkali Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

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