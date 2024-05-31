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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ve Çaycuma'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:48
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ve Çaycuma'da ziyaretlerde bulundu.

        Kilimli ilçesi Türkali Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

        Vali Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çaycuma Havalimanı ve çevresinde de incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu'na, Havalimanı Müdür Vekili Recep Kahya çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Vali Hacıbektaşoğlu, Saltukova Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

        -Devrek’te dolmuş durağının yeri değiştirildi

        Devrek ilçesinde yayaların geçişini engellediği belirlenen ahşap dolmuş durağının yeri değiştirildi.

        Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın talimatıyla, Ağalar Mahallesi Sahil Sokak'ta bulunan ahşap dolmuş durağının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Yayaların geçiş hakkını ihlal ettiği belirlenen dolmuş durağı, Devrek Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

        Ahşap dolmuş durağı, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu bölgesine konuşlandırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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