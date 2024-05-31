GÜNCELLEME - Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden O.A, B.A, V.I, Y.Z, A.T.K. ve K.C.G. tutuklandı, Y.E.O. ve D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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