GÜNCELLEME - Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden O.A, B.A, V.I, Y.Z, A.T.K. ve K.C.G. tutuklandı, Y.E.O. ve D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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