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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:29
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.

        Şüphelilerden O.A, B.A, V.I, Y.Z, A.T.K. ve K.C.G. tutuklandı, Y.E.O. ve D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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