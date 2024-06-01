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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Devrek ilçesinde selde yıkılan asma köprünün yerine çelik köprü inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:42
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Devrek ilçesinde selde yıkılan asma köprünün yerine çelik köprü inşa edildi.

        Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 9 Temmuz 2023'te yaşanan selde yıkılan ve iki mahallenin bağlantısını sağlayan köprünün yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

        Trabzon'da yapımı tamamlanan 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 50 ton ağırlığındaki köprü, Devrek Çayı'ndaki zeminde birleştirilmesinin ardından vinç yardımıyla yerine konuldu.

        -Karadeniz Ereğli Belediyespor futbol takımına destek çağrısı

        Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan kadın gazeteciler, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'na destek çağrısında bulundu.

        Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda bir araya gelen kadın gazeteciler, Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'na sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, tasarruf tedbirleri kapsamında kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kadın futbol takımını yaşatmak için kadın gazetecilerin bir araya geldiği bildirildi.

        Açıklamada, iş insanları, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları ve sporseverlere destek çağrısında bulunularak, "Kadın futbol takımına yapılacak her türlü destek genç kızların spora yönlendirilmesi, cinsiyet eşitliğinin teşviki ve toplumsal bilincin artırılmasına destek olacaktır. Lütfen umudumuz sönmesin, elimizi tutun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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