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        Zonguldak'ta LGS heyecanı sürüyor

        Zonguldak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ikinci oturumla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:37
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        Zonguldak'ta LGS heyecanı sürüyor
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        Zonguldak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ikinci oturumla devam ediyor.

        Sabah saatlerinde velileriyle sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınıflara alındı.

        Zonguldak Fen Lisesi'nde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini evde unutunca ailesinden yardım istedi.

        Bir süre okul önünde bekleyişini sürdüren öğrenci, ağabey Mustafa İpek'in koşarak kimliği getirmesiyle ilk oturuma girebildi.

        Ağabey İpek, babasının kimliği getirdiğini belirterek, "Ben de aşağıdaki yola koşarak alıp getirdim. Biraz heyecan yaptı ama yetiştirdik." dedi.

        Öğrenciler içeride sınav olurken veliler de gölge alanlarda heyecanla bekleyişini sürdürdü. Bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyup çocukları için dua etti.

        LGS kapsamındaki merkezi sınav, ikinci oturumla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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