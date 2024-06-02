Zonguldak BEÜ'de 3 bin 200 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversitenin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı akademik yılda 3 bin 200 öğrenci Kemal Köksal Stadyumu'nda düzenlenen törende mezuniyet sevinci yaşadı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde, başarı dolu yolculuğun sonuna gelmiş olmanın gururunu yaşayan öğrencilerle birlikte bu mutluluğu paylaştıklarını belirterek, mezun öğrencileri kutladı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de hayata atılan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Filistin halkına karşı yapılan ve adeta tüm dünyanın insanlık sınavı haline gelen zulmü anmak istediğini dile getiren Özölçer, "İnsanların tüm değerlerini ayaklar altına alarak kadın, çocuk, sivil hatta bebek ölümlerinin son bulmasını diliyorum. Yıllardır devam eden İsrail sorunu karşısında sessiz kalan sözde gelişmiş devletlerin tarihe kara bir leke olarak geçeceklerini de biliyorum." dedi.

Mezun olan öğrencilerin ant içtiği törende, öğrenciler ve öğretim görevlileri bir süre yürüdü.

Yürüyüşü sırasında çeşitli pankartlar taşıyan öğrencilerden bazıları Filistin'e destek mesajları verdi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de "Filistin bu sene mezun veremedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.