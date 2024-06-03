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        Bebeklerde muhtemel sağlık sorunlarını önlemek için gebelikte şeker yükleme önerisi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir, bebeklerin olası sağlık sorunları yaşamaması için anne adaylarının gebelik döneminde şeker yüklemesi yaptırması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:30
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        Bebeklerde muhtemel sağlık sorunlarını önlemek için gebelikte şeker yükleme önerisi
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir, bebeklerin olası sağlık sorunları yaşamaması için anne adaylarının gebelik döneminde şeker yüklemesi yaptırması gerektiğini söyledi.

        Aydemir, AA muhabirine, gebelik diyabetinin bebekler üzerinde etkisi bulunan kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

        Gebeliğin ilk 3 ayında erken tanı konulup tedavi edilmez, kan şekeri kontrolü sağlanmazsa yüksek kan şekeri düzeylerinin bebeklerde birtakım sendromik durumlara yol açabileceğini anlatan Aydemir, daha ileri zamanlarda da anne karnındaki bebeğin olduğundan daha iri doğmasına, organların büyümesine, plasentayla ilgili sorunlara ve doğum travmaları gibi problemlere yol açabileceğini aktardı.

        Aydemir, bu durumun, gebelik döneminde annelerin kan şekeri kontrolündeki bozukluktan kaynaklandığına değinerek, "Yenidoğan döneminde solunumsal sorunlar, metabolik problemler, kan şekeri, kalsiyum değerlerinde düşme, sarılık gibi sorunlarla karşılaşabilmekteyiz." diye konuştu.

        İleri dönemde özellikle anne sütüyle beslenemeyen bebeklerde obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, metabolik sendrom gibi sorunlarla karşılaşabileceğini vurgulayan Aydemir, "Kan şekeri problemi olan annelerin glukoz değerlerinin, diyetle regülasyonu gereken durumlarda da oral antidiyabetik veya insülinle kontrol altına alınması, anne karnındaki bebeğin etkilenmesini ve uzun dönemde kronik sorunları önleme açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Aydemir, bazı annelerin oral şeker yükleme testinden korktuğu için bu sorunlarla karşılaşılabildiğine işaret ederek, "Annelerin kan şekeri problemini erken saptayamadığımız durumlarda glukoz toleransını düzeltmek için anne karnında şeker yüklemenin, bebeğe olan etkilerinden çok daha yüksek oranda ileri dönemde ortaya çıkabilecek sorunlarla karşılaşabilmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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