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        Zonguldak Valiliğinden sağlık sorunları yaşayan Afganistanlı aile destek

        Zonguldak Valiliği, kentte ikamet eden 6 kişilik Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarının çözülmesi için yardım eli uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:44
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        Zonguldak Valiliğinden sağlık sorunları yaşayan Afganistanlı aile destek
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        Zonguldak Valiliği, kentte ikamet eden 6 kişilik Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarının çözülmesi için yardım eli uzattı.

        Kırat Mahallesi'nde 9 Kasım 2023'te cesedi yakılmış halde bulunan, ruhsatsız maden ocağı çalışanı Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, 3 çocuğu, gelini ve torununun yaşadığı Ontemmuz Mahallesi'ndeki evlerinin kira gideri cami cemaati tarafından karşılanıyor.

        "Geçiçi koruma statüsü" başvurusu Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilen ve sosyal güvencesi bulunmayan ailenin sağlık sorunu yaşayan bireyleri, Valiliğin desteğiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde muayene edildi.

        İşitme engelli Ali Rıza Nourtani'ye (13) işitme cihazı, bacağı olmayan Seyyid Mohammad Nourtani'ye (22) ise protez bacak reçete edildi. Ali Rıza'ya cihazı alınırken, Seyyid Mohammad için de protez bacak sipariş edildi.

        Öte yandan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak ilgilendiği aileye, aşevinden günlük sıcak yemek temini ile aylık nakdi yardım yapılıyor.

        Qamer Gül Meliki, gazetecilere, kente geldiklerinde çok zorluk çektiklerini ve yaşanan olayda eşini kaybettiğini anlattı.

        Aile bireylerinin sağlık sorunlarının bulunduğu aktaran Meliki, kulağında işitme sorunu bulunan çocuğuna cihaz alındığını, diğer çocuğu için ise protez bacak siparişi verildiğini söyledi.

        Meliki, yardımları için Zonguldak Valiliğine teşekkür etti.

        - Olay

        Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

        Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının, patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

        Nourtani'nin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına 29 Mayıs'ta başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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